La CMA BFC met l’artisanat régional en lumière à la Foire de Dijon

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté participe à la 96e édition de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Depuis le 31 octobre 2026, elle propose un espace consacré aux artisans régionaux et à leurs productions au Parc des Expositions et Congrès afin de faire rayonner l’artisanat régional.

Au total, treize artisans se succèdent sur le stand de la CMA BFC pour présenter leurs produits, partager leur expérience et faire découvrir leurs métiers aux visiteurs. Parmi eux figurent Margote, La Chouette Cuivrée, Brasserie Apollo, L’officine du Cacao, NC Dolce, Les Pralines de mon Père, La Luxoise, La Kanopée et bien d’autres.





Des produits et des savoir-faire à découvrir

Produits du terroir, chocolats, confiseries et bières artisanales : plusieurs spécialités sont proposées au public. Cette présence permet aux visiteurs de rencontrer directement les artisans et d’échanger avec eux afin de découvrir leurs produits et leur savoir-faire.

À travers cette initiative, la CMA BFC entend également mettre en avant la transmission des savoir-faire artisanaux. L’organisme souhaite faire connaître la diversité des métiers représentés dans la région et la place de l’artisanat dans son économie et son identité.



