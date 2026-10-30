La CMA Grand Est Meurthe-et-Moselle s'installe à Jœuf

Ce déménagement de l’ancienne antenne de Val-de-Briey s’est déroulé en présence de Christophe Richard, président de la CMA régionale, d'André Corzani, maire de la commune, et de Jean-Paul Daul, président de la section départementale. L'objectif de cette nouvelle implantation est de renforcer le soutien de proximité auprès des artisans et porteurs de projet du territoire face aux défis économiques actuels.

Un nouveau point d'ancrage économique local

La CMA Grand Est franchit une nouvelle étape dans son déploiement territorial. En quittant ses anciens bureaux du 40, rue Carnot à Val-de-Briey pour s'installer au cœur de Jœuf, l'institution consulaire optimise l'accessibilité de ses services. Cette cérémonie officielle de coupure de ruban a réuni les élus locaux, les partenaires institutionnels ainsi que de nombreux artisans du bassin d'emploi. Ce déménagement concrétise la volonté des décideurs de maintenir un service public économique fort et visible au sein du tissu urbain régional.

Un guichet unique pour le parcours entrepreneurial

Ces nouveaux bureaux modernes sont conçus pour offrir une prise en charge intégrale des chefs d'entreprise et des créateurs. Les conseillers spécialisés y déploient une offre de services complète couvrant toutes les étapes de la vie d'une structure : formalités administratives, création, reprise, formation continue, recrutement et transmission d'entreprise. Pour Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, l'enjeu dépasse le cadre immobilier : «La proximité est essentielle dans notre accompagnement des artisans. Soutenir l’artisanat, c’est aussi être présent là où les artisans vivent et travaillent».

Cette relocalisation réaffirme l'engagement de la CMA à stimuler l'attractivité territoriale en pérennisant le savoir-faire local. Reste à savoir comment les professionnels s'approprieront ce nouvel espace pour dynamiser l'économie locale.