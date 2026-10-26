Issu du milieu forestier, Damien Houssaye, qui demeure à Smermesnil, près de Foucarmont, découvre les méthodes de récolte de la sève de bouleau pratiquées dans les pays scandinaves. En 2019, il décide de développer l’activité à proximité de son domicile. Il prend contact avec des propriétaires privés à qui il propose de louer à l’année des parcelles où se trouve des arbres. Le tout loin de toute zone polluante pour bénéficier du label agriculture biologique. Les propriétaires sont rémunérés pour soutenir durablement le maintien et le développement des forêts



Pasteurisée et rigoureusement contrôlée

Aujourd’hui, de février à fin mars, il récolte des milliers de litres de précieuse sève notamment à Croixdalle, Buchy, Guerville et Douvrend : «Elle est rapidement conservée en chambre froide, embouteillée à l’extérieur, pasteurisée et rigoureusement contrôlée en laboratoire, explique t-il. Les prélèvements sont raisonnés et chaque incision est soigneusement rebouchée après la récolte, dans une démarche respectueuse de l’arbre et de son environnement».

La Sève de bouleau du pays de Bray, labellisée Bienvenue à la ferme et Saveurs de Normandie, est proposée en bouteilles de 25 cl, un litre et en bag-in-box de trois litres et en trois saveurs : nature, pomme et hibiscus. L’entreprise propose également ses propres bières - une à l’hibiscus et l’autre blonde - comprenant 5,9% de sève de bouleau et commercialisées sous le nom de Paix de la forêt. Il fait également produire une gamme de quatre savons artisanaux : pêche, bambou, amande douce et sève de bouleau.

Il séduit les consommateurs

Mais, le gros des ventes se concentre sur la vente de sève de bouleau à prendre en cure à chaque changement de saison durant 21 jours : «Le bouleau contient naturellement de l’eau, des minéraux, des oligoéléments, comme le manganèse, issus de son milieu naturel, souligne t-il. Avec l’arrivée de l’automne et l’approche de l’hiver, les consommateurs s’intéressent davantage aux produits naturels, à leur alimentation».

Damien Houssaye, est épaulé par Emmanuel Holleville, commercial, et Céline, son épouse, à la comptabilité. Car aujourd’hui, ses produits sont distribués dans près de 180 points de ventes dans le quart nord ouest de la France (alliances locales, épiceries fines, magasins de proximité…). Citons Locavrac à Abbeville, U express à Londinières, Intermarché à Gauville et Foucarmont, Leclerc à Neufchâtel-en-Bray, dans plusieurs points de vente de Rouen… Rouen où il sera présent les 6, 7 et 8 novembre sur le salon gourmand avant de se déplacer les 14 et 15 novembre sur la foire aux Harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe.