Fécamp : une aide pour moderniser les commerces locaux

Ce dispositif vise à accompagner les professionnels implantés dans les centres-villes et centres-bourgs du territoire dans leurs travaux de rénovation, de mise en accessibilité, de sécurisation ou d’acquisition d’équipements professionnels et numériques. Pour en bénéficier, les entreprises doivent notamment justifier d’au moins trois ans d’activité, réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million d’euros hors taxes et disposer d’une surface de vente de moins de 400 m². L’investissement doit atteindre au minimum 5 000 euros hors taxes, soit une subvention potentielle de 1 500 euros à partir de ce seuil, si l’ensemble des dépenses est éligible. Le montant maximal de 15 000 euros correspond à 50 000 euros de dépenses éligibles. Les travaux ou achats ne doivent pas commencer avant le dépôt de la demande. Les professionnels peuvent vérifier leur éligibilité auprès du service Développement économique de l’agglomération Fécamp Caux Littoral. Pour les commerces concernés, ce soutien peut réduire le coût de modernisation et faciliter la réalisation d’investissements qui auraient pu être reportés.

Commerce de proximité : soutenir les investissements locaux

À l’échelle nationale, la modernisation des commerces indépendants constitue un enjeu pour la vitalité des centres-villes et des bourgs. Les dépenses liées à l’aménagement des locaux, à l’accessibilité, à la sécurité et aux outils numériques peuvent représenter un investissement important pour les petites structures, dont les capacités d’autofinancement sont parfois limitées. Les aides publiques permettent de réduire une partie de cet effort financier, tout en encourageant la rénovation des points de vente et l’adaptation aux attentes des clients. À l’échelle locale, les travaux peuvent également mobiliser des entreprises du bâtiment et des fournisseurs d’équipements. Le maintien de commerces actifs contribue par ailleurs à préserver des services de proximité et à soutenir les flux de clientèle dans les centralités.