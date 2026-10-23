Maison Bettens, le souci du détail

En bref

Jeune entreprise créée en 2024 et installée à Armentières, Maison Bettens est spécialisée dans le travail du cuir haut de gamme. Son travail artisanal se retrouve aussi bien dans les intérieurs de véhicules prestigieux et les selles de moto que sur de l’ameublement ou encore dans les secteurs nautique et aéronautique.