Artisanat
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Dans les coulisses d'une entreprise

Maison Bettens, le souci du détail

Jeune entreprise créée en 2024 et installée à Armentières, Maison Bettens est spécialisée dans le travail du cuir haut de gamme. Son travail artisanal se retrouve aussi bien dans les intérieurs de véhicules prestigieux et les selles de moto que sur de l’ameublement ou encore dans les secteurs nautique et aéronautique.

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>C’est à Armentières que s’est installée Maison Bettens, jeune entreprise créée en 2024 et spécialiste du travail du cuir haut de gamme, réalisé de manière artisanale. Ce travail peut être remarqué dans certains intérieurs de grands véhicules, mais aussi dans l’ameublement, les secteurs nautique et aéronautique. Ce travail minutieux et de longue haleine est réalisé à la main par son dirigeant, Grégoire Bettens, ses deux collaboratrices et un apprenti, aussi bien pour des clients BtoB que BtoC. Le dirigeant précise que le B2C représente 40&nbsp;% des commandes et le B2B 60&nbsp;%. L’objectif,.

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