Maison Bettens, le souci du détail

Artisanat
Dégradations : l’Urssaf aide les commerces touchés
23/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Jeune entreprise créée en 2024 et installée à Armentières, Maison Bettens est spécialisée dans le travail du cuir haut de gamme. Son travail artisanal se retrouve aussi bien dans les intérieurs de véhicules prestigieux et les selles de moto que sur de l’ameublement ou encore dans les secteurs nautique et aéronautique.
Maison Bettens travaille avec des hôtels, des architectes d’intérieur. © Léna Heleta
Grégoire Bettens, fondateur de Maison Bettens. © Léna Heleta
Un travail réalisé à la main. © Léna Heleta
40% de l’activité vient du BtoC et le reste en BtoB © Léna HELETA
© Léna Heleta
© Léna Heleta
Parmi les marchés : l’automobile. © Léna Heleta
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Artisanat
23/10/2026 LGFR
Seine-Maritime (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Armentières avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune