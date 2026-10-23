L’industrie recrute et offre des possibilités de formation à Beauvais. Dans le cadre de la 15e édition de la Semaine de l’industrie, prévue du 16 au 22 novembre 2026, plusieurs événements permettront au public de découvrir les métiers industriels et les parcours de formation accessibles sur le territoire.

Deux rendez-vous à ne pas manquer

Le 17 novembre, la Nuit de l’orientation, organisée à l’Elispace de Beauvais, proposera un espace consacré à l’industrie. Des ateliers, des démonstrations et des jeux permettront d’explorer différentes branches du secteur. La Communauté d’agglomération du Beauvaisis (CAB) y présentera notamment une animation autour de l’évolution de la robotique. Les participants pourront programmer un robot, exploiter des données et lui transmettre des instructions pour découvrir concrètement son fonctionnement. Le lycée Paul-Langevin, organisera une visite de ses ateliers de formation les 19 et 20 novembre. L’inscription est nécessaire et s’effectue par courriel à l’adresse bde-lpo-paul-langevin@ac-amiens.fr.

Proméo ouvre ses ateliers aux visiteurs

À l’issue de la Semaine de l’industrie, les rendez-vous se poursuivront les 26 et 27 novembre avec des visites chez Promeo Beauvais. Les visiteurs pourront découvrir ses ateliers ainsi que le CAP L@B, une plateforme d’innovation technologique consacrée à l’industrie du futur et au numérique. Des robots développés avec FANUC, leader mondial de l’automatisation industrielle, y seront présentés. Les inscriptions se font par courriel à v.hardy@promeo-formation.fr.

Ces visites seront également l’occasion de s’informer sur plusieurs cursus proposés par Promeo : le bac professionnel technicien en réalisation de produits mécaniques (TRPM), le bac professionnel maintenance des systèmes de production connectés (MSPC), le bac professionnel métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) et le bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle (TCI).