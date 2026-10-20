Pour Aunde France, c'est un nouveau départ. L'entreprise vient d'inaugurer en grande pompe sa nouvelle usine située au parc des Autoroutes de Saint-Quentin. Elle quitte ainsi le centre-ville et ses locaux historiques mais vétustes pour un tout nouveau site de 10 000 m² beaucoup plus fonctionnel et pratique. L'inauguration du nouveau site a eu lieu en présence de Peter Bolten, président d'Aunde Group et d'Anne Pagezy, directrice générale d'Aunde France. Tous deux ont salué cet investissement stratégique à hauteur de 14 millions d'euros et illustrant une nouvelle avancée dans le développement du réseau industriel international du Groupe. Il vient témoigner de son engagement durable en faveur de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et de sa proximité avec ses clients et partenaires.

67 collaborateurs

Le site de Saint-Quentin constitue un centre d’expertise majeur pour le développement et la fabrication de textiles techniques tricotés de haute performance. Ses clients sont de grands constructeurs automobiles tels que le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën et DS), Tesla mais aussi de grands noms de l'industrie ferroviaire comme la SNCF et la RATP. Les fils cousus à Saint-Quentin viennent ainsi équiper les TGV français.

L'usine compte 67 collaborateurs, dont près de la moitié ont rejoint l’entreprise au cours des cinq dernières années, le transfert des compétences et la transmission du savoir-faire ont constitué un véritable levier de réussite. Avec cet investissement financé en partie par l’État français grâce au Plan France Relance, Aunde réaffirme son engagement en faveur du développement durable, de l’ancrage local, du partenariat et des talents qui contribuent chaque jour à sa réussite collective.