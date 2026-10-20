Installé sur le parc d’activités du Château à Carvin, le groupe Cargo rassemble aujourd’hui LCI Group, intégrateur de solutions thermiques, et Vapec, spécialisée dans les chaudières électriques à électrodes. Deux entités complémentaires qui rassemblent près de 150 salariés.

«Depuis plus de 26 ans, nous anticipons les besoins de nos clients avec une exigence constante de qualité et une véritable passion pour le métier» souligne Laurent Carlier, président du groupe Cargo. «LCI Group conçoit des installations complètes, de l’intégration des équipements aux systèmes de contrôle-commande ; et Vapec, lui, apporte une technologie électrique capable de répondre aux besoins des industriels les plus énergivores».

Une technologie réactive et compacte

Le principe des chaudières à électrodes repose sur le passage d’un courant électrique dans l’eau, une technologie qui permet d’atteindre un rendement optimal avec une montée en puissance particulièrement rapide. «Nous avons des chaudières capables de réagir en moins de deux secondes et qui peuvent passer de zéro à plusieurs mégawatts en quelques minutes». Longtemps restée en retrait face aux équipements fonctionnant au gaz, cette solution revient sur le devant de la scène avec les enjeux de décarbonation et la volonté des industriels de diversifier leur approvisionnement énergétique. «Sa découverte date de 1919» rappelle d’ailleurs le dirigeant, «c’est une technologie réactive et compacte qui n’émet aucune émission de CO2».

Pour Jean-Bernard Terrier, directeur d’EDF Commerce Nord-Ouest, l’enjeu du déploiement de telles solutions dépasse la seule question environnementale. «Plus on électrifie les usages, plus on renforce la compétitivité de nos industriels et notre indépendance énergétique». Et d’ajouter : «La France dispose d’une électricité largement décarbonée, mais le passage à l’électrique suppose des investissements initiaux et une équation économique favorable. Des dispositifs d’aide, notamment les certificats d’économies d’énergie, peuvent contribuer à accélérer les décisions».



Quoi qu’il en soit, le groupe du Pas-de-Calais entend apporter sa contribution à la transition énergétique de l’industrie, dans les Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire européen.

