



L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne a organisé, jeudi 15 octobre, cette rencontre avec les élus et les représentants viticoles du périmètre inscrit. Elle visait à favoriser la compréhension de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) des Climats et à mieux prendre en compte ses exigences dans la gestion des territoires.

Les échanges ont porté sur la préparation de la stratégie et du futur programme d’actions du site. L’arrivée de nouveaux élus depuis les dernières élections rendait nécessaire le partage d’une culture commune autour des paysages et des patrimoines bâtis et viticoles qui composent l’identité des Climats.

La rencontre a également été l’occasion de présenter un guide intitulé « Comprendre la VUE des Climats du vignoble de Bourgogne ». Ce document de référence présente les éléments matériels qui fondent l’inscription : parcelles de vignes, villages, villes, bâtiments, ressources naturelles, voies de communication et infrastructures. Il explique également les critères qui rendent ce paysage culturel unique au monde, sans se substituer à des recommandations techniques ou à des prescriptions réglementaires.

Fruit de quatre années de travail associant l’État, les collectivités et les professionnels viticoles, le guide répond aux recommandations du Comité du patrimoine mondial visant à anticiper les effets négatifs des projets d’aménagement, de rénovation ou de construction. Il vise à favoriser le dialogue en amont avec les porteurs de projets, afin de contribuer à la préservation d’un territoire façonné par la viticulture depuis plus de mille ans et confronté notamment aux enjeux climatiques et touristiques.