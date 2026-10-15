Le Creusot lance la 20e édition du Festival ALIMENTERRE

Le cinéma Le Magic, au Creusot, servira de cadre au lancement régional du Festival ALIMENTERRE, organisé pour sa 20e édition. Prévue le vendredi 16 octobre, cette rencontre est portée par Recidev et le collectif MIAM!. Elle réunira des associations et des personnes intéressées par les questions liées à l’agriculture et à l’alimentation.



Les portes ouvriront à 18h30. Le public pourra découvrir une exposition thématique, parcourir les stands associatifs et participer aux animations proposées sur place. Ces premières activités précéderont la projection d’un documentaire programmée à 20h30. L’événement entend ainsi créer un espace de rencontre entre les acteurs locaux et donner de la visibilité aux actions conduites dans la région.

Les agricultrices au cœur du documentaire

Le film "Femmes des terres" présentera des témoignages et des expériences de femmes travaillant dans le secteur agricole en France, au Togo et en Bolivie. Le documentaire s’intéresse à leurs trajectoires, aux connaissances qu’elles mobilisent et à leur implication dans le monde paysan.



Une discussion avec les intervenants et les spectateurs est prévue à 21h30, après la séance. Les échanges porteront sur les défis agricoles et alimentaires, en lien avec l’Année internationale des agricultrices. Cette soirée marquera une nouvelle étape dans le déploiement du festival en Bourgogne-Franche-Comté. Les organisateurs souhaitent prolonger cette mobilisation au-delà de l’événement et favoriser la mise en place d’autres actions lors des prochaines éditions.