Meuse : les revenus agricoles au cœur des échanges avec le ministre

À la demande de la préfecture, la Chambre d’agriculture de la Meuse a récemment organisé cette rencontre avec les organisations professionnelles et les coopératives chez Rodrigue, Étienne et Nathalie Jacquot, exploitants à Dugny-sur-Meuse. L’objectif était de présenter directement au ministre les difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs et les attentes des filières locales.

Les échanges ont notamment porté sur les tensions de trésorerie et la rémunération des exploitants, dans un contexte où la visibilité économique demeure un enjeu pour la gestion des fermes. La future politique agricole commune (PAC), après 2027, a également été abordée.

La question du modèle agricole français a aussi été soulevée par Nicolas Pérotin, tandis que Bruno Didier, représentant de la coopérative EMC2, a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles françaises pour consolider les filières agricoles et agroalimentaires. De son côté, la FDSEA a rappelé les attentes en matière de simplification administrative, alors que les professionnels demandent une application concrète des mesures prévues par la loi d’urgence agricole.

Pour les exploitations meusiennes, ces enjeux concernent directement la capacité à financer les équipements, à maintenir l’activité et à préserver les emplois. Ils touchent également les coopératives, les fournisseurs et les entreprises de transformation qui dépendent de la production agricole locale.

La souveraineté alimentaire au défi des revenus

À l’échelle nationale, la rémunération des agriculteurs constitue un enjeu pour le renouvellement des générations, la pérennité des exploitations et la sécurité des approvisionnements alimentaires. Des revenus insuffisants peuvent réduire les marges de manœuvre pour investir, moderniser les équipements ou faire face aux aléas climatiques et aux variations des coûts de production.

L’avenir de la PAC représente un autre facteur déterminant pour les exploitants, notamment en matière de visibilité financière à moyen terme. Au-delà des aides européennes, la consolidation des filières françaises suppose de préserver les débouchés commerciaux et les capacités de transformation sur le territoire.