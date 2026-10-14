Du 24 octobre au 8 novembre 2026, l’opération « Cuisinez la Normandie » invite les habitants à découvrir les produits du territoire à travers des ateliers culinaires organisés dans le département.

À Sainte-Marguerite-sur-Duclair, la Ferme Marguerite proposera, samedi 24 octobre à 15 heures, un atelier de pressage de pommes. Les participants découvriront les différentes étapes de fabrication du jus, du tri des fruits au pressage. La séance sera suivie d’une visite de la mini-ferme et d’un goûter fermier avec des crêpes et du jus de pomme. Tarif : sept euros. Inscriptions au 06 58 72 84 95 ou par courriel à caro@larecoltedecaro.fr.

À Dieppe, l’établissement L’Inattendu organisera mercredi 28 octobre à 14h30 un atelier de pâtisserie ouvert aux débutants, avec la possibilité de participer en famille. Au programme : la préparation d’un gâteau à base de produits locaux et biologiques, suivie d’une dégustation. L’atelier est gratuit, sur inscription à linattendu2@gmail.com.

Enfin, à Rouen, Advalens accueillera vendredi 6 novembre à 18h30 un atelier culturel et gustatif consacré à l’histoire de la viticulture normande. Les participants pourront découvrir des vins normands accompagnés de produits régionaux : fromages, poisson fumé, terrine et pain biologique. La séance durera deux heures, pour un tarif de 30 euros. Inscriptions sur le site advalens.fr.

Valoriser le circuit court

Soutenue par la Région Normandie, l’opération vise à sensibiliser les habitants à une alimentation locale, de qualité et accessible financièrement. Elle entend également valoriser l’agriculture régionale et les circuits courts.

La précédente édition avait mobilisé 118 structures et permis l’organisation de 165 ateliers culinaires, réunissant 2 138 participants. Les autres ateliers proposés en Seine-Maritime et leurs modalités d’inscription sont à retrouver sur le site Au rendez-vous des Normands.