Une initiative axonaise primée par le CESER Hauts-de-France

Le projet Réagir 02, mené par l'ADASEA (Association de développement, d'aménagement et de services en environnement et en agriculture) de l'Aisne a été récompensé. Il vise à semer la solidarité et récolter le rebond des agriculteurs. Concrètement, ce dispositif créé en 2021 par un collectif de 11 organismes agricoles suite aux crises et aux suicides d'exploitants de 2016, propose de mettre en place un accompagnement humain et neutre pour les agriculteurs axonais fragilisés. Les enjeux traités recouvrent la prévention du mal-être agricole, et le maintien ou la reconversion des exploitations. Le projet a ainsi permis d'accompagner 85 structures depuis 2021 et deux conseillers y ont œuvré.

Huit projets lauréats

Ce projet associatif mené par l'ADASEA, basée à La Capelle, a été récompensé par le CESER Hauts-de-France. Selon le CESER, les candidatures ont une nouvelle fois témoigné de la richesse, de la créativité et de l’engagement des acteurs qui font vivre les communes rurales de la région. Les projets ont concerné les domaines de l’économie, de l’agriculture, de la culture, du sport, du lien social, de l’environnement ou encore des services à la population.

Les huit partenaires financiers du Prix des Dynamiques et Solidarités Rurales récompensent chaque projet à hauteur de 5 000 €, soit 40 000 € au total. Au-delà de cette aide financière, le Prix contribue à mettre en lumière des initiatives locales qui démontrent, partout en Hauts-de-France, que les territoires ruraux sont des espaces d’innovation, de solidarité et de dynamisme. Pour l'association axonaise, le partenaire financier ayant participé à l'opération est la Région Hauts-de-France.