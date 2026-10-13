Organisée par les Mutuelles pour la santé planétaire, Générations Futures, la fABrique à sucres et la Maison de la bio, cette rencontre visait à interpeller les candidats à la présidentielle sur les liens entre agriculture, alimentation et santé publique. Si l’ensemble des partis de gauche ont répondu présents, les représentants de la droite et du Rassemblement national ont décliné l’invitation.

«Je suis déçu de l’absence des partis de droite, nous avons pourtant beaucoup insisté pour qu’ils viennent», regrette Sébastien Lemoine, président de la fABrique à sucres, entreprise spécialisée dans la production de sucre bio. «Je suis certain que le débat aurait été constructif et suis convaincu que c’est dans le compromis que l’on trouve les meilleures solutions».

La betterave bio comme démonstrateur

Au-delà des échanges politiques, la rencontre a donné la parole à des médecins et des chercheurs alertant sur les conséquences sanitaires de l’exposition aux pesticides, notamment sur les maladies chroniques et les cancers. Pour Sébastien Lemoine, le constat appelle une évolution profonde des pratiques agricoles. «Les médecins et les chercheurs tirent la sonnette d’alarme partout en France, nous étions d’ailleurs unanimes sur la nécessité de sortir des pesticides» souligne-t-il. «Personnellement, je place la lutte contre les cancers pédiatriques au cœur de mon engagement».

Pour l’ensemble des intervenants, la transition agricole ne peut donc se limiter aux intentions mais doit s’appuyer sur des solutions concrètes, capables de concilier production et protection de la santé. «On peut produire de la betterave sans produits chimiques et nous le prouvons tous les jours dans notre entreprise, d’autres modèles sont possibles», affirme-t-il. «Ces retours d’expérience doivent être davantage pris en compte dans les débats sur l’avenir de l’agriculture».

En réunissant responsables politiques, scientifiques et citoyens, les organisateurs du débat entendaient ainsi faire de la sortie des pesticides un enjeu central de la prochaine campagne présidentielle, à la croisée des questions de santé publique, d’environnement et de souveraineté alimentaire.