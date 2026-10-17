Créée en décembre 2024 à Saint-Martin-Belle-Roche, ADEO Factory a été fondée par Adrien Grand, Aurélien Schelcher et Mathilde Ferret. L’entreprise a développé Opticollect pour regrouper les informations nécessaires au fonctionnement des services de collecte. L’outil permet aux équipes de terrain de suivre le matériel, de remonter les problèmes rencontrés et de disposer de données utiles à leurs interventions.



Les fonctionnalités disponibles varient selon les besoins des collectivités. Elles peuvent notamment concerner la planification des circuits, la localisation des véhicules ou encore l’organisation des déchetteries. La plateforme propose aussi des outils destinés à faciliter les échanges avec les habitants. L’objectif est de mieux coordonner les opérations et d’ajuster les moyens mobilisés. Une gestion plus précise des trajets peut également contribuer à réduire les déplacements superflus.



Mâconnais-Beaujolais Agglomération utilise déjà cette solution, comme d’autres territoires en France.

Une jeune entreprise distinguée

Le 8 octobre 2026, ADEO Factory a été retenue dans le mapping des start-up françaises à impact. Cette cartographie, élaborée par France Digitale, le Hub Bpifrance et le Mouvement Impact France, répertorie des entreprises dont les activités présentent des retombées positives pour l’environnement ou la société.



Cette inscription apporte une visibilité nationale à la société implantée dans le Mâconnais, moins de deux ans après sa création. Elle souligne le positionnement d’ADEO Factory sur un marché où les outils numériques peuvent contribuer à améliorer le suivi des services publics liés aux déchets. La jeune entreprise entend ainsi répondre aux besoins opérationnels des collectivités grâce à une gestion centralisée des données et des équipements.