Le mois d'octobre est traditionnellement un mois rempli d'événements dans le vignoble champenois. Dans l'Aisne, le festival «Champagne et vous» aura ainsi lieu samedi 17 et dimanche 18 octobre à Château-Thierry. L'occasion pour le public de découvrir l’univers du champagne et des vignerons de la Vallée de la Marne Ouest. Installés au centre de Château-Thierry, des vignerons de cette vallée feront déguster au public trois de leurs cuvées, raconteront leur histoire, parleront de territoire et partageront parfois même leurs secrets de fabrication.

Champagne week

Outre ce festival, les domaines eux aussi ouvrent leurs portes et accueillent le public. Ce sera le cas par exemple de Champagne Météyer à Trélou-sur-Marne. La maison familiale a mis en place un programme copieux : le samedi 17 octobre, « Vignobles en Scène » : un repas convivial puis une balade commentée et ludique au cœur des vignes ; du 19 au 24 octobre, participation à la Champagne Week : six jours, six rendez-vous (dégustations, découvertes, rencontres), pensés aussi bien pour l'amateur curieux que pour le connaisseur ; samedi 24 octobre, 2e Champagne & Porsche Day : Porsche d'exception et champagne d'exception réunis pour clore la semaine, dès 11h. Autant d'événements qui vont permettre de vivre le champagne au plus près de ceux qui le font, dans un domaine familial, loin des circuits habituels.