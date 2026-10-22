Libel'Up, la seconde vie du matériel médical

Portrait

Depuis le 1er septembre, les tarifs des remboursements et des prix limites de vente des fauteuils roulants et des aides à la mobilité reconditionnés sont entrés en vigueur. Un geste important et symbolique qui permet de faciliter la seconde vie de ces matériels, qui reste coûteux. À Armentières, Libel’Up se place en leader du reconditionnement de ces matériels.