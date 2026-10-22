Libel'Up, la seconde vie du matériel médical

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CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Depuis le 1er septembre, les tarifs des remboursements et des prix limites de vente des fauteuils roulants et des aides à la mobilité reconditionnés sont entrés en vigueur. Un geste important et symbolique qui permet de faciliter la seconde vie de ces matériels, qui reste coûteux. À Armentières, Libel’Up se place en leader du reconditionnement de ces matériels.
Joséphine Devienne et Quentin Brassart, directrice et directeur associé de RéuMed, maison-mère de Libel'Up. ©Léna Heleta
Le reconditionnement prend entre 30 minutes et 1h30. ©Léna Heleta
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