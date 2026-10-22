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Libel'Up, la seconde vie du matériel médical

Depuis le 1er septembre, les tarifs des remboursements et des prix limites de vente des fauteuils roulants et des aides à la mobilité reconditionnés sont entrés en vigueur. Un geste important et symbolique qui permet de faciliter la seconde vie de ces matériels, qui reste coûteux. À Armentières, Libel’Up se place en leader du reconditionnement de ces matériels. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>Les produits reconditionnés font désormais partie du quotidien des Français, notamment pour l’électroménager et les outils numériques. Acheter un micro-ondes, un ordinateur ou un téléphone reconditionné permet de faire un geste environnemental tout en réalisant des économies en période de crise. Et ce travail de reconditionnement ne concerne pas uniquement ces objets, qui passent désormais inaperçus. Certains, plus surprenants mais tout aussi importants, le sont aussi : les équipements qui viennent compenser un handicap, nommés «aides techniques».&nbsp;</p><p>Cela concerne les fauteuils rou.

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