Journées du patrimoine 2026 : un succès populaire en Saône-et-Loire

Une fréquentation en hausse dans les sites départementaux

L'édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine a confirmé l'engouement du public pour la culture locale. Sur l'ensemble des sites appartenant au Département, la fréquentation globale a atteint 3 379 visiteurs, contre 2 534 lors de l'édition précédente.

Pour Sandrine Paquelier-Balezo, «l’engouement régulier pour les journées européennes du patrimoine témoigne de l’intérêt de la population à connaître ses racines». À l'échelle du territoire, une recherche dans la programmation recensait près de 275 propositions ouvertes au public.

Le détail des entrées par équipement culturel

Le bilan chiffré met en lumière une répartition équilibrée de la fréquentation entre les différents espaces départementaux. Les Archives départementales arrivent largement en tête avec 910 curieux accueillis, suivies par le Site et Musée de Préhistoire de Solutré (658 entrées) et les Grottes d'Azé (521 visiteurs).

Les autres structures ont également séduit les familles : le Lab71 (site de découverte de la science et du développement durable) enregistre 423 visiteurs, le Centre Eden ( lieu pédagogique dédié à la connaissance de l’environnement) 388 entrées et le Musée du Compagnonnage 293 passants. Enfin, l'Hôtel du Département a ouvert ses portes à 186 personnes sur l'ensemble du week-end.

Un soutien pérenne à la restauration du patrimoine

Si la collectivité ne dispose pas d'un budget spécifique dédié exclusivement au week-end des Journées du patrimoine, elle accompagne activement la préservation du bâti ancien. Ce soutien s'articule notamment autour d'aides à la restauration du patrimoine privé, lesquelles impliquent en contrepartie une ouverture obligatoire des lieux au public lors de l'événement.

Des subventions et des partenariats soutiennent également les associations locales pour des expositions temporaires et des animations thématiques. En cette année anniversaire, la programmation a mis à l'honneur les deux cents ans de la photographie à travers des projections et des conférences dédiées aux figures locales. «Les découvertes en famille sont privilégiées au regard du nombre de visiteurs dans les sites départementaux ; ces journées sont souvent l’occasion d’un temps précieux en famille ou avec des amis», souligne la cheffe de cabinet.