L'expert-comptable, le bras droit de l'entrepreneur

Experts-comptables
Bourgogne-Franche-Comté : «Les entreprises résistent, mais la visibilité se réduit»
07/10/2026 Amandine Ibled
Dijon (21)
À l’occasion de Créa’Start, l’événement incontournable dédié aux créateurs et repreneurs, Claire Le Rouzic, experte-comptable associée au sein du cabinet Présence à Marcq-en-Baroeul, nous dévoile le rôle crucial de la profession dans le processus de création ou de reprise pour un entrepreneur en devenir.
Claire Le Rouzic, experte-comptable associée au sein du cabinet Présence à Marcq-en-Baroeul. © Lena Heleta
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