Experts-comptables
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Dossier

L'expert-comptable, le bras droit de l'entrepreneur

À l’occasion de Créa’Start, l’événement incontournable dédié aux créateurs et repreneurs, Claire Le Rouzic, experte-comptable associée au sein du cabinet Présence à Marcq-en-Baroeul, nous dévoile le rôle crucial de la profession dans le processus de création ou de reprise pour un entrepreneur en devenir.



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Claire Le Rouzic, experte-comptable associée au sein du cabinet Présence à Marcq-en-Baroeul. © Lena Heleta

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p><strong>Concrètement, quel rôle joue l’expert-comptable auprès d’un créateur ou d’un repreneur ?</strong></p><p>Il faut bien se rendre compte que créer une entreprise, ce n’est pas juste avoir envie. Il faut appréhender tous les enjeux qu’il y a derrière la création. Nous sommes là pour leur apporter toutes les informations pour qu’ils prennent la dimension de la démarche, et du long processus à suivre. Notre rôle est aussi de les rassurer et leur dire que tout est faisable. Ils sont entourés d’un vaste ensemble de partenaires, il y a tout un réseau à activer lorsqu’on entreprend. À chaque .

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