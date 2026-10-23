Meurthe-et-Moselle : la CMA au chevet des artisans après les violences

L'institution consulaire active son fonds de solidarité financière et déploie un accompagnement local exceptionnel afin d'aider les artisans et chefs d'entreprise du département lourdement impactés par ces dégradations matérielles.

Des commerces et ateliers de Meurthe-et-Moselle ciblés par le vandalisme

Les scènes de pillage survenues en marge des récentes manifestations ont durement touché le cœur économique des communes de Meurthe-et-Moselle. Le bilan matériel local fait état de vitrines brisées, de rideaux métalliques arrachés et de boutiques saccagées. Pour ces professionnels de proximité, déjà fragilisés par le contexte économique, ces destructions menacent directement la viabilité de leur activité.

Face à l'ampleur des dégâts dans les territoires, Joël Fourny, président de CMA France, a fermement condamné ces actes : «Rien ne justifie que l'on s'en prenne à des commerçants, à des artisans et à leur outil de travail. Derrière chaque entreprise artisanale, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent au quotidien».

Un guichet unique et des aides d'urgence pour la relance locale

Pour répondre à la détresse des sinistrés du département, la CMA active immédiatement son fonds de solidarité dédié aux troubles majeurs à l'ordre public. Ce dispositif permet d'octroyer une aide d'urgence exceptionnelle pouvant atteindre 1 500 euros par entreprise pour faire face aux frais immédiats. Les artisans de Meurthe-et-Moselle sont invités à contacter le numéro unique 3006 pour être mis en relation avec les équipes de terrain et accélérer leurs démarches d'indemnisation auprès des assurances.