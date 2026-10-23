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Dégradations : l’Urssaf aide les commerces touchés

Après les dégradations et les vols survenus les 17 et 18 octobre, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) annoncent un accompagnement renforcé pour les commerçants, artisans et professionnels libéraux touchés. Les organismes indiquent qu’ils contactent directement les usagers concernés et que leurs demandes sont traitées en priorité.


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© Felippe Lopes / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 23 octobre 2026

L’Urssaf propose deux mesures destinées à soulager la trésorerie des entreprises en difficulté. Les cotisants peuvent d’abord solliciter un délai de paiement des cotisations, avec un étalement de la prochaine échéance sur une période pouvant atteindre douze mois. Ils peuvent également demander le report des cotisations et contributions sociales patronales exigibles en novembre 2026, décembre 2026 et janvier 2027. 2027. Les cotisations restent dues mais leur paiement peut être différé sans pénalité ni majoration de retard.

De son côté, le CPSTI déploie avec l’appui de l’Urssaf une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants relevant du régime concerné ou de la Cipav. Sous conditions, cette aide peut atteindre 6 000 euros, en fonction de l’ampleur des préjudices subis. La demande doit être déposée sur le site secu-independants.fr, au moyen du formulaire dédié, puis accompagnée des justificatifs requis via la messagerie sécurisée.