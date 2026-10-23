Artisanat
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Portrait

Comptoir du Lys à Aire-sur-la-Lys : l'or brun du Pas-de-Calais

Rue des Alliés, à Aire sur-la-Lys, l’odeur précède toujours la boutique. Ce matin-là, c’est le Brésil qui se torréfie, et le quartier tout entier en porte le parfum. Depuis 1922, la famille Boitez y transforme le grain vert en or brun – fidèle au galion qui orne le logo du Comptoir du Lys, souvenir de ces cargaisons de café qui traversaient jadis les océans. Et c’est aujourd’hui la quatrième génération qui s’apprête à prendre la barre.

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Par Claire Decraene
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>L'histoire démarre bien avant le café : dès 1922, peut-être même 1875, c’est une épicerie de quartier qui s’installe rue des Alliés, puis un commerce de gros. En 1949, Jeanne Quetu Marien se lance dans la torréfaction. 40 ans plus tard, l’activité de grossiste s’arrête : Betty et Franck Boitez, ses petits-enfants, créent <a href="https://www.lecomptoirdulys.com/" target="_blank">Le Comptoir du Lys</a> pour se consacrer uniquement au café. L’entreprise compte aujourd’hui dix salariés – Franck y est toujours, entouré de son épouse Laure et de ses fils Simon et Jean-Baptiste et de salariés fid.

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