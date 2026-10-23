Comptoir du Lys à Aire-sur-la-Lys : l'or brun du Pas-de-Calais

Artisanat
Dégradations : l’Urssaf aide les commerces touchés
23/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Rue des Alliés, à Aire sur-la-Lys, l’odeur précède toujours la boutique. Ce matin-là, c’est le Brésil qui se torréfie, et le quartier tout entier en porte le parfum. Depuis 1922, la famille Boitez y transforme le grain vert en or brun – fidèle au galion qui orne le logo du Comptoir du Lys, souvenir de ces cargaisons de café qui traversaient jadis les océans. Et c’est aujourd’hui la quatrième génération qui s’apprête à prendre la barre.
Simon et Franck Boitez, père et fils à la tête du Comptoir du Lys. ©Laurent Mayeux
Aujourd’hui, la marque compte une vingtaine de références. ©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
©Laurent Mayeux
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