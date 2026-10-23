Validé en présence du secrétaire général de la préfecture Frédéric Clowez, cet accord de 3,7 millions d'euros engage le territoire dans 21 projets écologiques majeurs. Ce partenariat historique vise à restaurer les milieux aquatiques lorrains, adapter les infrastructures au changement climatique et mobiliser 1,7 million d'euros d'aides publiques directes pour sécuriser l'avenir de la ressource régionale.

Une feuille de route financière pour transformer les infrastructures locales

Outil phare du 12e programme d’intervention (2025-2030) de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, ce contrat permet de fédérer les forces économiques et publiques autour d'une ambition commune. Sur l'enveloppe globale de 3,7 millions d'euros d'investissements prévisionnels, l'agence apporte un soutien de 1,7 million d'euros de subventions. Cet argent financera la désimperméabilisation et la végétalisation des espaces urbains, en ciblant prioritairement les cours et les toitures des collèges meurthe-et-mosellans. Ces chantiers permettront de stopper le ruissellement massif, de favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales et de redonner de la fraîcheur aux centres urbains du département.

Une protection renforcée des milieux naturels et des captages d'eau potable

Le second volet industriel se concentre sur le réseau hydrographique dense de la Meurthe-et-Moselle. Le programme sanctuarise les zones humides et les Espaces Naturels Sensibles (ENS) pour préserver les réservoirs de biodiversité et restaurer le fonctionnement des cours d'eau. En parallèle, l'action «Captages 54» et le «Plan Herbe® Moselle et Meurthe» vont encadrer l'évolution des pratiques agricoles sur les bassins versants afin de protéger durablement les nappes d'eau potable. Enfin, la Cité des Paysages déploiera des actions de médiation scientifique pour impliquer directement les citoyens et les entreprises dans la gestion de ce bien commun.

Ce nouvel élan contractuel prouve que la résilience climatique de la Meurthe-et-Moselle repose désormais sur des investissements de terrain immédiats et coordonnés.