L’idée de planter des arbres rue Saint-Quentin ne date pas d’hier. Lors de la rénovation de cette rue commerçante, en 2019, la municipalité souhaitait déjà y faire une place au végétal. Mais sous les trottoirs, les contraintes étaient nombreuses. Vestiges historiques, réseaux électriques, canalisations d’eau et d’assainissement limitaient les possibilités de plantation en pleine terre. Des bacs végétalisés posés sur les trottoirs avaient donc été retenus.

Depuis, les travaux menés dans d’autres secteurs du centre-ville, notamment rue Saint-Christophe et rue du Collège, ont permis d’expérimenter de nouvelles solutions. La rue Saint-Quentin va à son tour en bénéficier cet automne.

«Jusqu’à présent nous n’avions pas de solution permettant de planter dans les secteurs où le sous-sol est particulièrement riche. Les solutions expérimentées depuis nous permettent aujourd’hui de concrétiser cette ambition. Ces bacs sans fond, alimentés par les eaux de pluie, répondent intelligemment à nos contraintes locales. Nous déployons progressivement ce principe dans plusieurs quartiers, avec un engagement constant : faire davantage de place à la nature pour améliorer le quotidien des Soissonnais et préparer l’avenir», déclare Gérard d’Hiver, adjoint au maire chargé de l’environnement.

17 arbres pour de la verdure et de l’ombre

Les plantations prévues en décembre réuniront plusieurs essences, avec des formes et des silhouettes variées. Six aulnes de Spaeth, deux chênes chevelus, trois chênes verts sur tige, trois féviers d’Amérique « Sunburst » en cépée et trois chênes verts en cépée viendront composer ce nouvel aménagement.

Parmi les 17 arbres, 11 seront plantés sur tige, avec un tronc unique, tandis que les six autres seront en cépée, avec plusieurs troncs partant de la base. Au fil des années, ces plantations devraient apporter de l’ombre pendant les journées chaudes et rendre la rue plus agréable à parcourir. Pour les habitants, les visiteurs et les commerçants, l’objectif est aussi de contribuer à un cadre plus accueillant, propice à la promenade comme aux achats.