L’UBE signe une charte pour une recherche plus durable

Le 15 octobre, l’ESTP de Dijon a accueilli les Assises de la Recherche Durable, une journée consacrée aux enjeux de la recherche durable. L’évènement s’est achevé par la signature de la charte LUMEN (Laboratoires et plateformes Unis pour la Mobilité et l’Environnement), qui formalise l’engagement de l’Université Bourgogne Europe (UBE) et de ses établissements membres en faveur d’une recherche plus respectueuse de l’environnement.

Des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des directeurs et des représentants d’établissements membres de l’UBE et d’organismes nationaux de recherche ont participé à cette journée. Après plusieurs prises de parole, une table ronde, des présentations de posters scientifiques et des mini-conférences ont permis aux participants d’aborder des questions concrètes liées à la recherche et aux limites planétaires.





Une charte pour une recherche plus écoresponsable

Par la signature de la charte, l’UBE, ses laboratoires, ses plateformes et ses établissements membres s’engagent à réduire les effets environnementaux de leurs activités de recherche, notamment en matière de gestion des déchets, de frugalité numérique, de mobilités douces et d’optimisation des achats. LUMEN prévoit également de favoriser l’éco-conception des projets scientifiques, l’interdisciplinarité ainsi que la sensibilisation et la formation aux pratiques de recherche écoresponsables.

Un guide adaptatif accompagne la charte. Il propose des outils et des pistes d’action aux unités de recherche, quelles que soient leur taille, leurs ressources ou leurs disciplines. Il couvre dix thématiques, parmi lesquelles la mobilité, les achats, la gouvernance des laboratoires et la gestion des déchets.







