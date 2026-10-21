La Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire (FDC 71) développe l’utilisation de Vigifaune, un outil numérique gratuit destiné à collecter des informations sur les animaux sauvages. Les utilisateurs peuvent y déclarer leurs rencontres avec différentes espèces, qu’il s’agisse d’observations en milieu naturel ou de découvertes d’animaux morts. Le dispositif s’adresse à un public varié, des automobilistes aux randonneurs, en passant par les pêcheurs et les adeptes du vélo.



Les informations réunies permettent d’étudier la présence des espèces dans le département, de suivre leurs déplacements et d’observer les évolutions de leurs populations. Elles servent aussi à identifier les routes sur lesquelles les animaux sont régulièrement victimes de collisions. Ces données peuvent orienter les mesures de prévention et contribuer à la protection de la faune comme à la sécurité routière. Elles sont également utilisées pour alimenter des observatoires nationaux consacrés aux interactions entre les animaux et leur environnement, notamment aux accidents et aux noyades.

Un réseau présent dans plusieurs départements

Vigifaune est déjà déployée dans de nombreux départements en France. Le réseau comptabilise plus de 200 000 déclarations effectuées par près de 24 000 participants à l’échelle nationale, selon les données communiquées par la FDC 71. Ces contributions constituent une base d’informations destinée à améliorer la connaissance des animaux sauvages et de leur répartition sur le territoire.



En Saône-et-Loire, la fédération souhaite élargir cette collecte grâce à la participation du public. Le projet bénéficie d’un financement de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de la Fédération nationale des chasseurs (FNC). L’objectif est de disposer de données plus nombreuses pour documenter la biodiversité et mieux repérer les situations présentant des risques pour les animaux. Les observations transmises par les utilisateurs viennent ainsi compléter les informations recueillies dans le cadre des suivis de la faune.