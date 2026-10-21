Ce démarrage en un temps record de sept mois lance officiellement la production de matériaux pour le chantier géant des futurs réacteurs nucléaires EPR2 de Penly piloté par EDF. À terme, ce complexe industriel deviendra la plus grande centrale de fabrication de béton de France.

Une infrastructure de pointe pour un volume exceptionnel

L’aménagement industriel franchit une étape majeure avec la mise en service opérationnelle de la première unité de production (UP1) et les tests finaux de la seconde (UP2). L'infrastructure regroupera à terme quatre centrales ARCEN équipées de malaxeurs de 3 m³. Cet ensemble est conçu pour délivrer un débit exceptionnel de 12 m³ de béton par minute. L’objectif global de cette usine de pointe est de produire un volume record de 1 million de m³ de béton pour alimenter le chantier des réacteurs de nouvelle génération.

Une logistique XXL pour sécuriser l’approvisionnement

Pour soutenir de telles cadences de coulage et garantir la continuité des opérations, une chaîne logistique hyper-dimensionnée a été déployée. Les zones de stockage sur site sont calibrées pour accueillir jusqu'à 5 000 tonnes de ciment, 27 000 tonnes de granulats et 70 000 litres d'adjuvants. Cette organisation rigoureuse répond aux exigences de sûreté strictes de la filière nucléaire. Ce succès repose sur la synergie des équipes d'Eiffage (Génie Civil, Route, Clemessy) et de partenaires spécialisés comme le GIE Béton.

Avec ce déploiement hors norme, Eiffage démontre sa capacité à sécuriser le calendrier d'exécution du génie civil lourd, un enjeu crucial pour la réussite de la relance du programme nucléaire français.







