Beauvaisis : Au fil des perles rejoint le réseau J'aime l'Oise

Depuis 2019, Adélaïde Ryckelynck, artisan bijoutière, crée des bijoux avec principalement des perles de culture d'eau douce, mais aussi des pierres naturelles. Au sein de son atelier à Bailleul-sur-Thérain, la créatrice fabrique à la main des colliers, des bracelets et des bagues avec une technique traditionnelle.

Et c'est ce savoir-faire qui vient d'être récompensé : Adélaïde Ryckelynck a intégré la marque "J'aime l'Oise", une marque territoriale et un label de confiance qui valorise les talents et les savoir-faire du département. «C'est une belle reconnaissance, exprime-t-elle. Je suis assez fière de représenter l'artisanat local». Créée en 2020, la marque "J'aime l'Oise" rassemblent les acteurs qui font rayonner l'Oise, notamment grâce à leur qualité, authenticité, diversité, savoir-faire et l'hospitalité.

Les perles de culture dans tous leurs états

Fille de bijoutiers, elle-même devenue gérante de la bijouterie familiale à Beauvais, Adélaïde Ryckelynck a finalement décidé de se lancer dans la fabrication des ses propres bijoux en 2019. Après un diplôme à l'Institut de Saumur, elle ouvre son atelier et sa boutique Au fil des perles, à Bailleul-sur-Thérain. «Je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, exprime-t-elle. J'ai souhaité aller plus loin en créant mes bijoux».

Et elle a surtout suivi son envie de travailler une matière qu'elle aime : la perle de culture d'eau douce, provenant des moules perlières. «Une matière naturelle, avec une couleur satinée, qui permet de s'allier à tous les styles et de se laisser aller à la créativité», explique Adélaïde Ryckelynck. Des perles de culture, la créatrice en fait des colliers, des bracelets, des bagues, avec une marque de fabrique bien a elle, celle de créer des bijoux alliant perles de culture et micro-macramé. «Je trouve que l'alliance se fait très bien, cela donne un style classique et épuré. Finalement, ce sont des bijoux fantaisie haut de gamme», définit-elle son style.

Technique traditionelle

Ces bijoux uniques, ou fabriquées en toute petite série, Adélaïde Ryckelynck les fabrique grâce à la technique traditionelle d'enfilage de perles. Au sein de son atelier, la bijoutière perce et enfile les perles sur un fil de soie, en préservant leur beauté et qualité naturelles, et c'est là tout son art. Si elle aime allier les perles de culture avec le micro-macramé, Adélaïde Ryckelynck créé aussi des bijoux avec un alliage de métaux et aussi avec des pierres naturelles. «J'aime beaucoup de style des sautoirs de Coco Chanel, c'est l'une de mes inspirations», précise-t-elle. Inspirée, elle a même créé un accessoire de mode mêlant des perles de culture avec des foulards.

Passionnée par son métier, la bijoutière répare également les bijoux et peut leur redonner une nouvelle vie. Elle s'adapte aussi à toutes les envies, et fabrique des bijoux sur mesure pour répondre à toutes les envies. Dans ce sens, elle conçoit par exemple des bijoux de mariage, très appréciés. Parce que la passion n'a pas de limite, Adélaïde Ryckelynck aime transmettre son savoir-faire en organisant des ateliers pour les particuliers.