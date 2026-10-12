Destination Nancy et Bleu Majorelle organiseront la seconde édition du Salon Délices & Saveurs combiné aux Puces Internationales au Parc des Expositions de Nancy.

Un carrefour d'animations pour stimuler les flux de visiteurs

Ce rendez-vous regroupera près de 60 exposants de la filière agroalimentaire et artisanale. Pour les entreprises locales, ce salon est une véritable vitrine pour valoriser les circuits courts et les spécialités régionales auprès d'un large public. L'intégration de partenaires industriels et de réseaux de distribution souligne la dimension d'affaires de cette manifestation, pensée pour soutenir l'activité commerciale des professionnels du Grand Est en cette période automnale.

Pour maximiser l'impact commercial de l'événement, les organisateurs misent sur une programmation dense et interactive. Le volet gastronomique s'articulera autour d'ateliers et de démonstrations culinaires professionnelles, incluant des sessions de batch cooking ou la présentation très attendue de la bûche de Noël 2026. L'intégration de concours sectoriels, comme celui des artisans boulangers-pâtissiers ou la remise des prix du Musée Français de la Brasserie, vise à mobiliser l'ensemble des corporations de la région.

En parallèle, des espaces de restauration éphémères et des animations familiales thématiques ont été déployés. Cette stratégie d'animation globale est conçue pour allonger la durée de visite sur le site, un levier indispensable pour optimiser le panier moyen d'achat et garantir la rentabilité des exposants.

Les antiquités haut de gamme comme levier d'attractivité

Le second volet de l'événement cible le marché de l'art et de la seconde main de luxe. En capitalisant sur le statut historique de Nancy comme berceau de l'Art nouveau, les organisateurs entendent attirer des acheteurs et professionnels de toute l'Europe. Cette année, l'accent est mis sur l'internationalisation de l'offre et l'animation commerciale.

«Pour cette deuxième édition, nous avons souhaité franchir un nouveau cap, avec davantage d'exposants européens et une programmation qui permet au public de vivre pleinement l'expérience des Puces», soulignent les organisateurs.

Pour parfaire cette édition, les organisateurs introduisent une tombola mettant en jeu des pièces de collection, à l'image d'un fauteuil signé Harry Bertoia estimé à 1 500 €. Une stratégie marketing pour booster les ventes de la billetterie en ligne et clore ce carrefour commercial sur une note haut de gamme.