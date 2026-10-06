Le premier concours, organisé le 29 septembre, était consacré à la baguette de tradition. À l’issue de l’épreuve, trois boulangeries mosellanes ont été récompensées. L’Art du Pain, à Puttelange-aux-Lacs, décroche la première place. La boulangerie est suivie par La Vernoiserie, à Verny, puis par À la Croisée des Pains, à Sainte-Marie-aux-Chênes.

Le croissant pur beurre à l’honneur

Le 1er octobre, les candidats ont cette fois mis leur savoir-faire à l’épreuve autour du croissant pur beurre. La Boulangerie Giustinati, installée à Boulay, arrive en tête du classement. Elle est suivie par la Boulangerie Hubert, à Thionville, tandis que la Boulangerie Kuhl, à Augny, complète le podium. À travers ces deux concours, la Fédération des boulangers de la Moselle a souhaité mettre en lumière le travail des artisans du département.

Entre maîtrise des gestes, régularité et qualité des produits, les participants ont été départagés autour de deux grands classiques de la boulangerie. Ces résultats viennent ainsi distinguer plusieurs établissements mosellans et leurs équipes, à l’occasion d’un rendez-vous organisé dans le cadre de la Foire internationale de Metz.



