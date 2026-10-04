Amiens : Bleu de Cocagne remporte le Trophée du Savoir-Faire 2026

Bleu de Cocagne a séduit le jury grâce à ses actions de collecte, de restauration et de remise en service de machines textiles historiques à Amiens. L'association préserve des techniques rares telles que la teinture traditionnelle, la taille-douce et l'impression au cylindre, notamment pour faire revivre la Toile de Jouy.

Pour la cinquième année consécutive, la marque de literie Epéda s’associait à Ulule pour soutenir et faire rayonner les talents de celles et ceux qui perpétuent, au cœur de l’Hexagone, l’excellence à la française. Bleu de Cocagne a gagné le prix Coup de Coeur du Jury avec 4 761,5 h de sommeil offerts par les votants. En effet, grâce à la mobilisation du public, l'initiative a cumulé 4 761,5 heures de sommeil symboliquement ou réellement «offertes» par les votants.

Bénévoles et public très investis

L'association qui œuvre depuis 25 ans à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine textile picard, a reçu une dotation de 7 000 euros. «Ces Trophées du Savoir-Faire valorisent l'artisanat français. En remportant le premier prix face à 115 dossiers de candidature, notre association s'est engagée dans la remise en service d'une machine à imprimer au rouleau gravé en taille douce.

Un monument de 25 tonnes, la dernière machine en Europe, celle d'ITDT arrivée en 2010 de Tournon/Rhône avec quatorze rouleaux gravés au XIXème,» se réjouit Yves Benoit, président de l'association. Ce sont actuellement les premières impressions qui font le bonheur des bénévoles investis et du public engagé dont de nombreux votants que l'association remercie.