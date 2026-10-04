Artisanat
Saint-Pierre-Aigle (02) Saint-Pierre-Aigle (02)
En bref

L'Atelier Berthelot à Saint-Pierre-Aigle, perpétue l'éclat du vitrail

Fondé en 1968 par René Berthelot, l’Atelier Berthelot, à Saint-Pierre-Aigle dans l’Aisne, perpétue et développe avec exigence son savoir-faire : l’art du vitrail. 

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 4 octobre 2026 - Mis à jour le 4 octobre 2026
<p>Élodie Lemaître, maître verrier, a repris l’entreprise artisanale en 2010 et avec son équipe, elle intervient sur tous types de vitraux dans la région Hauts-de-France. L’atelier a notamment coordonné et réalisé, en partie, le chantier emblématique de la restauration de la rose occidentale de la cathédrale de Soissons. Outre la restauration et la réparation de vitraux anciens, l’atelier crée également des vitraux contemporains.</p>.

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