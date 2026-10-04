L'Atelier Berthelot à Saint-Pierre-Aigle, perpétue l'éclat du vitrail

Artisanat
Amiens : Bleu de Cocagne remporte le Trophée du Savoir-Faire 2026
04/10/2026 Kaltoume Dourouri
Amiens (80)
Fondé en 1968 par René Berthelot, l’Atelier Berthelot, à Saint-Pierre-Aigle dans l’Aisne, perpétue et développe avec exigence son savoir-faire : l’art du vitrail.
Un vitrail en restauration au sein de l’atelier. (c) Marie-Line Waroude
Élodie Lemaître a repris l’Atelier Berthelot en 2010. (c) Marie-Line Waroude
L’atelier restaure des vitraux vétustes. (c) Marie-Line Waroude
Les feuilles de verre proviennent principalement de la verrerie française Saint-Just et de la verrerie allemande Lamberts. (c) Marie-Line Waroude
(c) Marie-Line Waroude
Les vitraux d’églises et de chapelles retrouvent leur éclat. (c) Marie-Line Waroude
Le sertissage des vitraux au plomb est un procédé ancestral. (c) Marie-Line Waroude
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04/10/2026 Kaltoume Dourouri
Amiens (80)
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