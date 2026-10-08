Un concours où le jury goûte vraiment

Depuis 2014, tous les deux ans, Food Creativ récompense les innovations agroalimentaires nées en Hauts-de-France. Gratuit et soutenu par la Région, il a attiré cette année 43 entreprises et 77 produits. Près de la moitié des candidats (49 %) sont des TPE, devant les grands groupes (24 %), les PME (14 %), les TPE de producteurs (12 %) et les TPE d'Artisans (2 %).

Le 23 juin, les produits des 20 finalistes avaient été dégustés par 17 jurés (acheteurs de la grande distribution et de la restauration collective, grossistes, partenaires, journalistes) dans le laboratoire sensoriel de JUNIA, à Lille. Un atout rare : peu de concours en France font réellement goûter les produits à des experts. « On est ici au cœur des futures tendances fortes de consommation », résume Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de la Région chargée de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Cinq catégories, cinq lauréats

Catégorie Plaisir : l'Huilerie d'Artois, à Neuville-Saint-Vaast, séduit par l'originalité de son huile infusée au café. Le jury salue une fragrance de café bien présente et une huile gastronomique capable de sublimer un plat salé comme sucré.

Catégorie Local : la Lilloise Crémoir propose une crème à glacer à base d'ingrédients locaux, sans arôme artificiel ni additif. Une solution « facilitante », qui se conserve au réfrigérateur et ne demande aucun matériel spécifique.

Catégorie Jeune Pousse, nouvelle cette année : Mère, vinaigrerie artisanale de Lambersart, et son vinaigre de bière à frites. Le jury a apprécié sa rondeur et sa pointe d'acidité, « l'association parfaite » avec les frites, ainsi que la qualité de la recette et du packaging. Sa créatrice vise les friteries, les estaminets et les épiceries fines.

Catégorie Alternative : la Lilloise Fromidable et ses cacahuètes à tartiner, à la manière d'un fromage frais. Texture fondante et onctueuse, cette spécialité végétale offre « l'illusion parfaite de la perception lactée ».

Catégorie Praticité : Sainte Lucie, à Creil (Oise), avec ses Saveurs Estragon. Une promesse d'intensité tenue, fidèle au goût et à l'aspect de l'herbe fraîche, et un produit pratique qui garde sa qualité dans la durée.

Une rampe de lancement commercial

Tous les lauréats bénéficient d'une vidéo de promotion, d'un roll-up et d'une exposition sur le pavillon Hauts-de-France du SIAL Paris, du 17 au 21 octobre. S'y ajoutent un coup de projecteur auprès des enseignes partenaires (grande distribution, restauration collective, grossistes), une place dans le book des lauréats diffusé lors des salons et 500 € offerts par le CIC Nord-Ouest. Le lauréat Jeune Pousse participera en outre au bootcamp d'Euralimentaire en novembre.

« Nous avons un tissu d'une grande richesse, avec de nouveaux produits qui tiennent compte de l'environnement et des attentes sociétales », souligne Edith Macke, présidente du Comité de promotion. Pour Laurent Degenne, président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, le concours porte « un message d'espoir : même si le climat change, même si les modes de consommation changent, il y a encore plein de choses à faire ».