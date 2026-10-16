En Meuse, les ateliers d’artistes ouvrent leurs portes ce week-end

De Troyon à Saint-Mihiel, en passant par Sampigny et Buxières-sous-les-Côtes, les visiteurs pourront pousser les portes des ateliers samedi 17 et dimanche 18 octobre, de 10 h à 19 h. Peinture, sculpture et artisanat d’art figurent parmi les disciplines à découvrir au fil du parcours. Les rencontres permettront d’observer les techniques de fabrication, de mieux comprendre les démarches artistiques et d’échanger directement avec les créateurs.

Au-delà de la découverte culturelle, cette initiative offre une visibilité aux professionnels qui exercent dans le secteur de la création. L’ouverture des ateliers constitue une occasion de présenter leurs œuvres, leur environnement de travail et leurs compétences à de nouveaux publics. Pour les artisans d’art, ces échanges peuvent également favoriser la connaissance de leurs activités et contribuer à faire connaître leurs productions auprès d’éventuels acheteurs ou partenaires.

Métiers d’art : la Meuse valorise ses savoir-faire

À l’échelle nationale, les métiers d’art regroupent des activités variées, de la création artistique à la restauration du patrimoine, en passant par la fabrication d’objets et les savoir-faire artisanaux. Ces professions reposent souvent sur des compétences spécialisées, acquises par la formation et l’expérience, dont la transmission représente un enjeu pour la pérennité des ateliers.

Les portes ouvertes et les rencontres avec le public contribuent à faire connaître ces métiers, leurs techniques et leurs débouchés. Dans les territoires, les ateliers participent aussi à la diversité du tissu économique local. En Cœur de Lorraine, ce rendez-vous propose ainsi de découvrir les professionnels au plus près de leur lieu de travail, tout en valorisant la présence de la création artistique dans les communes participantes.