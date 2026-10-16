Depuis 1906, la Maison Autin fait vivre la tapisserie d’ameublement et la décoration à Auppegard, en Seine-Maritime. Edith Autin vient d’obtenir le titre de Maître artisan d’art, rejoignant son époux Hervé, déjà titulaire de cette distinction.

Cette reconnaissance valorise un savoir-faire transmis sur quatre générations et l’activité d’une entreprise familiale qui s’appuie également sur une équipe.

Au-delà de la distinction individuelle, cette longévité illustre un enjeu économique pour les métiers d’art : maintenir des compétences spécialisées, assurer leur transmission et préserver des activités ancrées localement. La tapisserie d’ameublement et la décoration reposent sur des gestes techniques qui nécessitent de l’expérience et une maîtrise des matériaux.

Pour les entreprises artisanales, la continuité des savoir-faire constitue un élément important de leur capacité à répondre aux demandes de rénovation, d’aménagement et de restauration.

