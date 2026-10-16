Artisanat
Auppegard (76) Auppegard (76)
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Près de Dieppe, la Maison Autin distinguée pour son savoir-faire centenaire

À Auppegard, près de Dieppe, Edith Autin vient de recevoir le titre de Maître artisan d’art pour son expertise en tapisserie d’ameublement et en décoration. 

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© CMA Normandie - 76. La Maison Autin récompensée pour son savoir-faire artisanal.

© CMA Normandie - 76. La Maison Autin récompensée pour son savoir-faire artisanal.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 16 octobre 2026 - Mis à jour le 16 octobre 2026

Depuis 1906, la Maison Autin fait vivre la tapisserie d’ameublement et la décoration à Auppegard, en Seine-Maritime. Edith Autin vient d’obtenir le titre de Maître artisan d’art, rejoignant son époux Hervé, déjà titulaire de cette distinction. 

Cette reconnaissance valorise un savoir-faire transmis sur quatre générations et l’activité d’une entreprise familiale qui s’appuie également sur une équipe.

Au-delà de la distinction individuelle, cette longévité illustre un enjeu économique pour les métiers d’art : maintenir des compétences spécialisées, assurer leur transmission et préserver des activités ancrées localement. La tapisserie d’ameublement et la décoration reposent sur des gestes techniques qui nécessitent de l’expérience et une maîtrise des matériaux. 

Pour les entreprises artisanales, la continuité des savoir-faire constitue un élément important de leur capacité à répondre aux demandes de rénovation, d’aménagement et de restauration.