Paray-le-Monial : l’ESAT Les Charmes ouvre ses portes le 19 novembre

Cet événement invite les acteurs économiques locaux et le grand public à découvrir les compétences industrielles et artisanales des travailleurs en situation de handicap. L'objectif de cette démarche est de renforcer les passerelles professionnelles et de promouvoir l'inclusion sur le marché du travail régional.

Une vitrine des savoir-faire industriels et artisanaux locaux

Le jeudi 19 novembre prochain, les équipes de l’ESAT Les Charmes se mobiliseront pour transformer leur site de la rue des Charmes en un carrefour de rencontres professionnelles. Durant cette matinée, les visiteurs pourront explorer les coulisses des différents ateliers de production de la structure. Les agents de production et l'encadrement technique réaliseront des démonstrations en direct dans des secteurs clés tels que la logistique, le conditionnement, l’entretien des locaux, la lingerie, le travail du bois ainsi que la gestion des espaces verts. Ces présentations mettront en lumière la rigueur et la compétitivité économique de ces activités.

Un carrefour d'échanges avec les partenaires de l'emploi

Au-delà de la simple visite, cette journée se veut un espace de dialogue stratégique pour le tissu économique local. Les entreprises du territoire pourront interagir directement avec les équipes de l'ESAT et plusieurs acteurs institutionnels majeurs de l'insertion, dont France Travail, Cap Emploi, la Mission Locale (Milo) et Ruiz Agrumes. L’événement offrira l’opportunité de nouer de nouveaux partenariats commerciaux et d'échanger sur les bonnes pratiques de l'emploi inclusif.

Bien que l'accès soit libre, l'établissement recommande aux professionnels une inscription préalable avant le 13 novembre pour garantir un accueil optimal.