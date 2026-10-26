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Béthune-Bruay : 3 millions d'euros d'investissement pour des travaux d'eau potable et d'assainissement

La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane investit 3 millions d'euros pour la réhabilitation et la régénération des canalisations d’eau potable, l'amélioration des branchements et la réhabilitation de réseaux d’eau et d'assainissement. 15 chantiers sont prévus.

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©Illustration Pixabay / Life-of-Pix

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 26 octobre 2026 - Mis à jour le 26 octobre 2026

La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane poursuit la modernisation de ses réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Sur la période 2023-2032, ce sont 282 millions d'euros qui seront investis (160 M€ pour l’assainissement et l’eau pluviale, 122 M€ pour l’eau potable). 

Actuellement, l'agglomération annonce 15 chantiers en cours et à venir autour de la réhabilitation et la régénération des canalisations d’eau potable, de l’amélioration des branchements et de la réhabilitation des réseaux d’eau et d'assainissement, pour un investissement de 3 millions d'euros. 

Parmi les villes concernées par ces travaux, compris entre 60 000 € et 1 million d'euros, on retrouve Annequin, Sailly-Labourse, Auchel, Calonne-Ricouart, Béthune, Billy-Berclau, Lillers, Noeux-les-Mines, Hersin-Coupigny, Divion, Haisnes, Saint-Venant, Lorgies, Richebourg et Hesdigneul-lès-Béthune. 

La durée des travaux de réhabilitation et de régénération des canalisations d’eau potable est comprise entre 2 semaines et 5 mois. La liste détaillée des travaux et des chantiers est disponible sur le site de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.

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