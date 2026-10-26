Depuis le 5 octobre, Centrale Lille Institut a un nouveau Directeur de la formation professionnelle. Il s'agit d'Antoine Decouvelaere. Il est diplômé d’un master de l’IESEG School of Management en ressources humaines et a débuté sa carrière comme consultant formateur chez EOL conseil, avant de rejoindre KILOUTOU en 2010 en tant que chef de projet Formation pendant 5 ans. Il a passé ensuite 11 ans à l’IÉSEG School of Management où il a occupé successivement les postes de Business developper en Executive Education, puis responsable du développement de la formation continue, puis directeur délégué de l’Executive Development & Innovation (formation continue, recherche appliquée et incubateur).

Au sein de Centrale Lille Institut, il a pour mission de développer la formation continue (programmes sur mesure, certifiants et diplômants) et les programmes en alternance de l’institut.

L'arrivée d'un nouveau directeur de la formation professionnelle est due aux ambitions du plan stratégique IMPACT 2035, qui doit développer des programmes sur-mesure, certifiants et diplômants, pour mettre en avant les partenariats avec les entreprises pour répondre à leurs enjeux de montée en compétences de leurs techniciens et ingénieurs, dans un contexte de transformations majeures (écologique, énergétique et numérique).