Le Havre : l’EM Normandie présente ses formations aux futurs étudiants

Le campus havrais accueillera le public le jeudi 19 novembre 2026 et le mercredi 17 février 2027, de 18 h 30 à 20 h 30, ainsi que le samedi 16 janvier 2027, de 13 heures à 17 heures. L’inscription est gratuite et s’effectue en ligne sur le site de l’EM Normandie.

Les visiteurs pourront échanger avec les équipes pédagogiques, les services des admissions, les étudiants et les diplômés, mais aussi assister à des présentations des programmes et visiter les locaux.

Des espaces thématiques permettront d’aborder l’alternance, les carrières, les possibilités de mobilité internationale et la vie associative. Des mises en situation pédagogiques donneront également un aperçu des méthodes d’enseignement de l’école.

Pour les futurs étudiants, ces rencontres constituent une occasion de comparer les parcours et d’évaluer les perspectives professionnelles associées aux formations en management. L’alternance et les relations avec les entreprises représentent notamment des critères importants dans le choix d’un cursus, en raison de leur articulation entre enseignements théoriques et expérience professionnelle.

Pour l’établissement, ces portes ouvertes sont aussi un moyen de présenter son offre de formation et d’échanger directement avec les candidats sur leurs projets d’orientation.

