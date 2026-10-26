Amiens : Stage & Co mobilise les recruteurs autour des stages

Le Quai de l’Innovation accueillera, le 10 décembre de 10h à 16h, une nouvelle édition de Stage & Co. Portée par Amiens Métropole, cette initiative a pour vocation de rapprocher les étudiants des employeurs du territoire et de faciliter les premiers contacts professionnels. Lors du précédent rendez-vous, plus de 50 entreprises avaient participé et plus de 500 étudiants s’étaient déplacés. Pour cette nouvelle édition, les candidats pourront échanger avec des recruteurs, présenter leurs compétences et repérer des possibilités de stage en lien avec leur formation.

Des conseils pour préparer sa recherche

Les participants pourront explorer plusieurs domaines : les services aux entreprises, la vente et la distribution, l’industrie, le bâtiment, les travaux publics et l’agriculture, la communication, le marketing et le numérique ainsi que les ressources humaines et les métiers du social et de l’accompagnement. Des conférences thématiques et des ateliers animés par des professionnels du recrutement compléteront les échanges. Ils permettront notamment aux étudiants de mieux cerner les attentes des employeurs et d’affiner leur démarche. L’accès à l’événement est gratuit pour les candidats comme pour les organisations participantes. Les inscriptions sont ouvertes en ligne.