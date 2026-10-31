Alexandre Drothiere, choux devant !

Chou-Ki, c’était le surnom que lui donnaient ses collègues quand il opérait comme infirmier dans un hôpital de l’agglomération nancéienne il y a encore quelques mois. Aujourd’hui, c’est le nom de son coffee shop et pâtisserie artisanale du côté de la rue Alexandre 1er à Saint-Max.

«Quand je trouve quelque chose de joli ou de sympa, je ne peux m’empêcher de dire que c’est trop chou. Alors, le choix du nom est venu tout naturellement».

Alexandre Drothiere, le créateur de Chou-Ki, a décidé de changer de thérapie pour apporter réconfort et soins à ses congénères : il a opté pour la prescription de plaisirs gourmands.

Son élixir ? Des petits bonheurs à partager : des choux à la crème revisités à l’identité visuelle forte grâce à une véritable collection sous forme d’animaux aux bouilles d’anges : lapin, cochon, en passant par l’effigie de l’enseigne : le Shiba, en référence à son chien.

«À 34 ans, c’était le moment où jamais ! J’avais fait le tour de mon métier d’infirmier et j’avais une forte envie depuis plusieurs années de monter mon propre commerce».

À 34 ans, c’était le moment ou jamais

Il prend des renseignements autour des différentes enseignes de franchise mais rien ne colle réellement à sa vision de l’entrepreneuriat. Le jeune créateur entend être maître de son concept. La solution : créer sa propre structure.

Il franchit alors les portes de la cellule d’accompagnement à la création d’entreprises de la CCI nancéienne et les choses s’enchaînent.

Le concept plaît et le montage est solide. Alexandre Drothiere obtient des prêts d’honneur de la part de certaines structures accompagnatrices de l’entrepreneuriat et surtout convainc sa conseillère bancaire.

«J’ai toujours eu une certaine appétence pour la pâtisserie sans que cela soit une réelle passion mais plutôt un plaisir et un vecteur pour moi de faire partager une expérience».

En autodidacte total, il utilise son CPF (Compte personnel de formation) sur la formation en ligne de l’Atelier des Chefs pour passer son CAP de pâtissier obtenu en juin dernier..

Lieu de vie ouvert

Stagiaire dans plusieurs établissements de l’agglomération nancéienne, notamment dans la pâtisserie-chocolaterie Musquar, il perfectionne son savoir-faire ponctué d’un savoir-être naturel, ouvert et partageur.

«J’ai remarqué que je maîtrisais assez bien la pâte à choux et c’est donc sur cette connaissance que j’ai décidé de centrer mon activité en réalisant un mono-produit, le chou, mais entièrement revisité».

Des choux premium aux recettes originales se mêlent à des choux classiques mais également à des créations sucrées et salées.

«J’ai souhaité créer une enseigne autour du chou à la crème moderne en proposant une expérience gourmande, accessible et mémorable», assure celui qui a reçu le prix Coup de cœur à l’occasion du concours de pitch, organisé par la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle lors de la Nuit de la Création à Laxou début octobre.

Dans ces quelque 100 m² de boutique, le laboratoire (d’une vingtaine de mètres carrés) s’ouvre sur une salle offrant une trentaine de places assises.

Plus qu’un coffee shop, Chou-Ki se veut un lieu de vie ouvert au plus grand nombre. «Une grande table centrale permet d’offrir un espace où les gens peuvent s’attabler notamment pour travailler. Un genre de mini-espace de coworking».

Des ateliers pour enfants sont également programmés et le jeune créateur réfléchit à les décliner pour les adultes.

«Chaque chose en son temps !». Alexandre Drothiere avance pas à pas et compte notamment sur les fêtes à venir pour réellement lancer la machine.







