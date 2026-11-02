Pendant deux jours, chercheurs, archéologues et historiens se retrouveront pour partager leurs travaux et mieux comprendre comment l’exploitation des carrières a marqué les territoires au fil des siècles. Après une première édition organisée en 2024 à la Carrière Wellington, à Arras, le colloque revient en 2026 à la Maison de la Pierre.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les recherches menées sur les anciennes carrières, les techniques d’extraction et l’utilisation des matériaux à différentes périodes de l’histoire. Le programme du jeudi 5 novembre abordera notamment l’exploitation du silex à l’époque néolithique, les carrières de craie dans le Nord et les réseaux d’approvisionnement en pierre durant l’Antiquité.

Comprendre comment la pierre a façonné les territoires

Plusieurs interventions porteront également sur les carrières de l’Oise, les méthodes permettant de repérer les anciens sites d’extraction et le rôle des pierres dans la construction des villes. Derrière les bâtiments et les monuments se cache toute une histoire de l’extraction et du travail de la pierre. En réunissant des spécialistes de différentes disciplines, ce colloque entend ainsi approfondir les connaissances sur le patrimoine carrier des Hauts-de-France et des régions limitrophes.



