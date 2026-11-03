En 2027, Château-Thierry mettra la culture chinoise à l’honneur

L’année thématique sera l’occasion de faire connaître l’œuvre et le parcours de Ba Jin, mais aussi d’explorer la richesse de la culture chinoise. Littérature, arts, gastronomie, musique, danse, traditions ou encore savoir-faire pourront être mis à l’honneur à travers différentes initiatives. La Ville souhaite proposer une programmation variée, accessible à tous et propice aux découvertes. L’objectif est de permettre aux habitants de s’intéresser à cette culture, d’en apprendre davantage et de partager de nouvelles expériences.

Des projets variés attendus pour construire le programme

Pour donner vie à cette année, la municipalité invite les acteurs du territoire à participer. Associations, établissements scolaires, artistes, artisans, commerçants et structures culturelles peuvent proposer une idée en lien avec la Chine ou l’univers de Ba Jin.

Atelier, exposition, conférence, spectacle, animation pour les familles, découverte culinaire ou projet pédagogique : plusieurs formats sont envisageables. Les porteurs de projets dont la proposition sera retenue pourront bénéficier d’un accompagnement logistique, technique ou organisationnel, selon les besoins et les moyens disponibles.

Comment participer à l’appel à projets ?

Les personnes et structures intéressées ont jusqu’au 9 novembre 2026 pour transmettre leur proposition en remplissant la fiche d’appel à projets. Cette démarche doit permettre de réunir des initiatives variées et de construire une programmation collective autour de Ba Jin et de la culture chinoise pour l’année 2027.



