Le port de Rouen engage des travaux sur son quai de l’Ouest

L'historique quai de l'Ouest, situé sur la rive droite de Rouen, s’apprête à évoluer. Haropa engage une première phase de travaux destinée à préparer la requalification de ce site portuaire de 11 hectares.

Le chantier prévoit la déconstruction de trois grues Caillard, à l’arrêt depuis plusieurs années et dont la vétusté rend toute remise en service impossible. Le hangar H45, construit au début des années 1960 et présentant des désordres structurels, sera également démoli.

Historiquement dédié au trafic de fruits et légumes, notamment de bananes, le terminal avait été équipé, dans les années 1960, d'un hangar frigorifique de 21 000 m2. Avec le développement de la conteneurisation et la création d'un terminal spécialisé à Grand-Couronne dans les années 1980, ses activités se sont progressivement orientées vers les marchandises diverses et conventionnelles.

Une «localisation privilégiée»

À proximité immédiate du Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen, d'implantations industrielles, du boulevard de l'Ouest et d'importantes emprises ferroviaires, le site, qui dispose de deux quais, accueille déjà des ateliers de maintenance navale et le dock flottant de Haropa, ainsi que les activités de lamanage. «Cette localisation privilégiée en fait aujourd’hui un secteur clé pour accompagner l’évolution des activités industrialo-portuaires et logistiques de l’axe Seine», indique Haropa.

La déconstruction engagée constitue désormais la première étape d'une réflexion plus large intégrant le quai, ses accès routiers et les ateliers de maintenance navale. Haropa indique avoir des échanges avec la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie et le syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec pour définir les évolutions du secteur, en tenant compte des attentes des riverains et des usagers.