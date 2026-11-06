Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires se déplace en France pour une dizaine de finales de son concours «Coup de Pouce» : il récompense une trentaine de start-ups sur l'ensemble du territoire. A la clé : une dotation globale de 200 000 euros pour aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées et à accélérer sur le développement de leur entreprise.

Ce concours est organisé en partenariat avec les grandes écoles, les universités, les IUT, les écoles de commerce ainsi que les incubateurs. Sur la session "Nord-Pas-de-Calais", trois entreprises ont été distinguées.

Accompagner la croissance

Le prix premier a été remis à la joueuse de football professionnelle Marie Hannedouche (Lille) pour la start-up Winpact, une plateforme qui repense la relation entre clubs sportifs et leurs communautés, en réinventant les modèles de financement et d'engagement. Il s'agit de proposer aux clubs un levier financier pour concrétiser des projets : modernisation des infrastructures, développement des centres de formation, renouvellement des équipements... Winpact est incubée au Campus Jean Arnault de Roubaix.

Valérie Bakala de Mybackup, a reçu le second prix, pour sa solution qui connecte les voyageurs aux bons professionnels de santé dans leur langue, partout dans le monde. Cette plateforme permet de trouver et de consulter des professionnels de santé à l'étranger, sur place ou en téléconsultation. Le réseau couvre aujourd'hui 42 pays. La start-up est actuellement en phase de déploiement commercial et d'accélération.

Enfin, Nathan Richard, à l'origine de Memento Cloud, s'est vu remettre le troisième prix. Cette technologie permet aux entreprises de sauvegarder leurs données aussi simplement qu'avec le cloud, mais sans les confier à un tiers ou en payant pour un stockage externe, mais à partir de leurs équipements existants. Les données sont chiffrées avant leur transfert, répliquées sur plusieurs supports afin d'assurer leur disponibilité tout en restant sous le contrôle de l'entreprise.