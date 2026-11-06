Shop In Dijon sur le podium national des Trophées du Commerce

Shop In Dijon fait partie des lauréats de la deuxième édition des Trophées du Commerce, le concours national des commerçants et des unions commerciales organisé par le réseau des CCI. L'association a obtenu la deuxième place dans la catégorie « Fédération de commerçants », derrière Amiens Cœur de Ville, arrivé en première position. Cette récompense distingue les initiatives menées par les structures commerciales pour faire évoluer le commerce de proximité.





Des actions autour de l'environnement et de la solidarité

Cette distinction vient notamment récompenser les initiatives portées par Shop In Dijon et ses commerçants adhérents. Parmi elles, l'opération « Blackout des vitrines », dont l’objectif est de sensibiliser les commerçants à la maîtrise de leur consommation énergétique tout en leur rappelant la réglementation en vigueur.

La fédération a également mis en place une démarche de collecte et de recyclage des tote bags afin de favoriser leur réemploi et de limiter le gaspillage, avec plus de 600 sacs collectés en deux ans.

Un volet solidaire complète ces initiatives, avec une collecte organisée au bénéfice des étudiants. Ces différentes actions répondent à plusieurs objectifs : contribuer à la vitalité économique du commerce dijonnais, encourager des pratiques plus responsables et renforcer la solidarité sur le territoire.







