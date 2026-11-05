Dijon organise une nouvelle édition de la Forêt des enfants





À Dijon, la Forêt des enfants revient le dimanche 22 novembre 2026, de 9 heures à 16 heures, sur un nouveau site situé rue de la Combe à la Serpent, à proximité du collège Rameau. Cette journée familiale invite les habitants à participer librement à la plantation d’arbres, sans réservation ni créneau imposé, dans une démarche à la fois écologique et pédagogique.

Le principe de l’opération est de planter un arbre pour chaque naissance enregistrée au cours de l’année écoulée. Les essences retenues sont choisies pour leur capacité à s’adapter aux évolutions du climat et leur intérêt pour la faune et la flore locales. Au-delà de la portée symbolique, ces plantations contribuent à développer les espaces naturels, renforcer les continuités écologiques et préserver la biodiversité sur le territoire.

Lancée en 2015, la Forêt des enfants a déjà permis de planter plus de 11 000 arbres sur les sites de la Cras et de la Rente Giron. Le nouveau lieu a été retenu pour son accessibilité, sa proximité avec les habitations et son potentiel de développement du patrimoine arboré métropolitain. L’événement entend désormais transmettre les connaissances et préparer les forêts de demain autant que planter.

Des animations gratuites compléteront la journée, avec la présence de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, de l’Office national des forêts et du Jardin de l’Arquebuse. Un manège à propulsion parentale, un dessinmaton et une petite restauration seront également proposés. Le site sera accessible à pied, à vélo, en voiture depuis un parking distant de 700 mètres, ou grâce à une navette Divia gratuite reliant le square Darcy.