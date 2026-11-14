Amiens : La Chaise Longue rouvre bientôt au centre commercial Grand A

La Chaise Longue avait déjà été présente par le passé au centre commercial Grand A d'Amiens-Glisy. Le propriétaire et gestionnaire Eurocommercial France annonce donc son retour au centre commercial du Pôle Jules Verne, à l'Est d'Amiens. La Chaise Longue ouvrira ses portes le 27 novembre à l'emplacement de l'ancien magasin Claire's. L'enseigne implante ici son univers consacré à la décoration et la maison sur une surface de 64 m2.

Le centre commercial Grand A souligne que «l'arrivée de la nouvelle enseigne vient compléter la diversité commerciale et introduit une offre jusqu'ici absente du centre. La Chaise Longue devient en effet la seule enseigne entièrement dédiée à l'univers de la décoration et de la maison au sein de la galerie». La Chaise Longue est une société française fondée en 1974. Elle avait ouvert sa première boutique en 1978. Elle est aujourd'hui présente en France, en Belgique et au Luxembourg avec plus de 75 magasins.

Les 60 boutiques de Grand A commercialisées

Grand A précise qu'avec cette dernière implantation : «Le centre finalise la commercialisation de l'ensemble de nos surfaces commerciales et atteint un taux de commercialisation de 100%, confirmant l'attractivité de notre offre auprès des enseignes». Le centre commercial d'Amiens-Glisy a donc complété son offre globale de 60 boutiques et restaurants.

La société Eurocommercial France gère par ailleurs sept autres centres commerciaux en France. Elle fait partie du groupe Eurocommercial Properties N.V qui possède et exploite pour sa part 26 centres commerciaux en Belgique, en France, en Italie et en Suède, pour un actif total de plus de 4,2 milliards d'euros.