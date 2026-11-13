Le réseau TeMo’b poursuit le renouvellement de sa flotte de bus

Le réseau de transport TeMo’b poursuit ainsi ses investissements pour améliorer les déplacements quotidiens en Moselle Nord. Onze nouveaux bus ont été présentés le mardi 3 novembre 2026 au dépôt de Florange, en présence de Rémy Dick, président de TeMo (Territoires et Mobilités Moselle Nord). Ces véhicules IVECO Urbanway viennent compléter la flotte du réseau. Cinq bus articulés de 18 mètres doivent également être mis en service en décembre prochain. Cette opération s’inscrit dans un programme d’investissement engagé depuis 2024. Au total, 20 millions d’euros ont été mobilisés pour moderniser le réseau et améliorer les conditions de transport des voyageurs.

Une flotte progressivement renouvelée

En 2025, TeMo a acquis 22 autocars neufs, sept véhicules d’occasion et six véhicules destinés au transport des personnes à mobilité réduite (TPMR). En mai 2026, 24 cars neufs supplémentaires ont été livrés. Le nombre d’autocars réceptionnés sur ces deux années atteint ainsi 46.

Avec les 11 bus présentés en novembre et les cinq véhicules articulés attendus en décembre, le réseau poursuit le renforcement de ses moyens de transport. Ces 16 nouveaux bus représentent un investissement de 6,4 millions d’euros. Les nouveaux véhicules disposent notamment d’un système d’aide à l’exploitation(SAE), d’équipements de billettique et d’information voyageurs ainsi que de dispositifs de vidéosurveillance. Ils fonctionnent au diesel et/ou au HVO.

Des services modernisés avant l’arrivée du BHNS

La transformation du réseau concerne également les services proposés aux voyageurs. Depuis le déploiement de l’Open Payment, les usagers peuvent régler et valider leur titre de transport directement à bord avec une carte bancaire. Un nouveau site internet et une application mobile TeMo ont aussi été mis en place, pour un investissement de 150 000 euros.

La sécurité fait également partie des priorités. Quarante véhicules ont été équipés de systèmes de vidéoprotection embarquée, en partenariat avec SEIPRA, pour un montant de 130 000 euros. Une nouvelle signalétique et un système de radiocommunication complètent ces évolutions.

La prochaine étape concerne le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). D’ici 2029, 25 bus articulés électriques de 18 mètres sont prévus. Quinze véhicules supplémentaires doivent ensuite être mis en service en 2031, portant le projet à 40 bus électriques à terme. Cette nouvelle phase doit accompagner l’évolution des besoins de mobilité en Moselle Nord.