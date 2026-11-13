À Bar-le-Duc, un brunch anti-gaspi et créatif

Organisée par la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud, à travers son service Gestion et Prévention des Déchets, cette matinée vise à sensibiliser le public à la réduction du gaspillage alimentaire.

En partenariat avec Meuse Nature Environnement, l’événement proposera une dégustation de recettes conçues selon le principe «Rien ne se perd, tout se transforme !». Les participants pourront également prendre part à un atelier ouvert à tous pour fabriquer une décoration de Noël au naturel, dans un esprit plus responsable. L’entrée sera libre et l’ensemble de la matinée accessible à tous.

Cette initiative s'inscrit également dans une démarche de réduction des déchets à l'échelle locale, en encourageant l'adoption de pratiques de consommation plus responsables. Pour les acteurs du territoire, la sensibilisation au réemploi alimentaire et à la valorisation des ressources constitue un moyen de limiter les pertes et de promouvoir une gestion plus durable des déchets. L'événement contribue ainsi à mobiliser les habitants autour des enjeux environnementaux et à faire connaître les actions portées par l'agglomération en matière de prévention.